Diyarbakır Çayönü Tepesi'nde Kadın İşçiler Tarihi Gün Yüzüne Çıkarıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dünya uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde yürütülen arkeolojik kazılara, mevsimlik tarım işçisi 32 kadın da katkı sağlıyor. 1964 yılında başlayan ve aralıklarla devam eden kazı çalışmaları, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması için hız kesmeden sürüyor.

Kadınların Rolü ve Kazı Çalışmaları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun'un başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda, toplam 37 işçi ve 14 arkeolog görev alıyor. Kazı ekibinin önemli bir kısmını kadın işçiler oluşturuyor. Kazıların, bilim dünyası açısından önemli veriler sunacağını belirten Sarıaltun, Çayönü'ndeki kazıların Prof. Dr. Halet Çambel tarafından başlatıldığını hatırlattı.

Toprakla Buluşma: Tarih ve Ekonomi

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar, toprakla olan eski dostluklarını şimdi tarih kazımak için sürdürdüklerini belirtiyor. Sabah erken saatlerde kazıya başlayan kadınlar, öğleden sonra çocuklarına zaman ayırma imkanı buluyor. Sarıaltun, özellikle yerel kırsal mahallelerden gelen kadınların hem aile ekonomisine hem de arkeolojik buluntulara katkı sağladığını vurguladı. "Bu bölgenin, ülkemizin, Anadolu ve Mezopotamya'nın tarihi için önemli eserler çıkarıyorlar," dedi.

Kadınların Mücadelesi: Tarih İşçileri

Kazıda çalışan 5 çocuk annesi Suna Pala, eşinin sağlık sorunları nedeniyle evdeki ihtiyaçları karşılamak için çalıştığını ifade ederken, "Evde bulguru, pirinci ayıklar gibi burada toprağı ayıklıyoruz. Eskiden tarım yaparken şimdi tarih işçisi olduk," diyerek işine olan bağlılığını dile getirdi.

4 çocuk annesi Aysel Gezer ise, "Nakış işler gibi toprağı ince kazıyoruz. Boncuk ya da taş bulduğumuzda çok seviniyoruz. Ekmek teknemiz kapımızın önünde," diyerek tarihi alandaki çalışmalarının kendisine kattığı mutluluğu anlattı. 3 çocuk annesi Bilhan Gök, evine ekmek götürebilmenin verdiği mutluluğu ve tarihi keşfetmenin onlara kattığı duyguyu paylaştı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünya uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde yürütülen arkeolojik kazıda, mevsimlik tarım işçisi 32 kadın da çalışıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünya uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde yürütülen arkeolojik kazıda, mevsimlik tarım işçisi 32 kadın da çalışıyor.