Diyarbakır'da 17 İlden 150 Sporcu ile Satranç Turnuvası Düzenlendi

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen "3. Satranç Turnuvası" büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 17 ilden 150 sporcunun bir araya geldiği etkinlik, Diyarbakır Stadı'nda yapıldı.

Dernek ve bir ilaç firması iş birliğiyle hayata geçirilen turnuvada, 10-16 yaş ve açık kategorilerde dereceye giren sporculara para ödül verildi.

Kategorilerde Dereceye Giren Sporcular

10 yaş ve altı kategorisinde birinciliği Aren Andiç elde ederken, onu Melik Arda Tini ikinci, Mahammed Çakmak üçüncü ve Ahmet Assur Ateş dördüncü olarak takip etti.

16 yaş ve altı kategorisinde ise birinci Muhammed Doruk Öztepeli, ikinci Derin Dara Sabuncu, üçüncü Mir Baran Esen ve dördüncü Edip Hazar oldu.

Açık kategoride ise başarı sıralaması şöyle gerçekleşti: birinci Yunus Orak, ikinci Ahmet Öztekin, üçüncü İbrahim Tofan ve dördüncü Mehmet Metin Öztekin.

En İyi Kız Sporcular

Yarışmanın en iyi kız sporcuları ise şöyle belirlendi: 10 yaş ve altı kategorisinde Zelal Ok, 16 yaş ve altı kategorisinde Semanur Baran ve açık kategoride Beritan Asmin Orak ödül aldı.

Geleneksel Etkinlik: Satranç Turnuvası

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu turnuvanın geleneksel hale geldiğini vurguladı. Asena, çocukların psikososyal sağlığını ön planda tuttuklarını belirterek, "Satranç, çocuklarımızın her iki beyin küresini etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur; okuma becerilerini, hafızalarını ve IQ seviyelerini geliştirmelerine katkı sağlar. Bu nedenle etkinliğimizi her yıl düzenli olarak gerçekleştirme kararlılığındayız" dedi.

Başhakem Mehmet Ali Ekinci ise, sporcuların yarışma sırasında birbirlerini tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, Diyarbakır'da güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen "3. Satranç Turnuvası" 17 ilden 150 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen "3. Satranç Turnuvası" 17 ilden 150 sporcunun katılımıyla yapıldı.