Diyarbakır'da 20 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu İmhası Gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 2023-2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarla ele geçirilen 20 ton 766 kilogram esrar, resmi bir törenle imha edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 226 narko-terör operasyonu sonucunda, 7 ton 692 kilogram toz esrar ve 13 ton 74 kilogram kubar esrar yakalandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Devam Ediyor

Imha işlemi, Valilikçe oluşturulan heyet eşliğinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde imha alanında yapıldı. Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yenigün, "Lice ilçemizden terörün etkisini kırdığımız gibi uyuşturucuyla mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Topyekün Bir Mücadele ve Destek Çağrısı

Kaymakam Yenigün, mücadeleye sadece güvenlik boyutuyla değil, eğitim, sosyokültürel durum ve ekonomik ayağıyla birlikte bakıldığını vurguladı. "Bu topyekün bir mücadele; vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Herkesin bu konuda iş birliği yapması çok önemli" diyerek, valilik liderliğinde yürütülen mücadelede jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür etti. Amacın, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları uyuşturucu illetinden kurtarmak olduğunu belirten Yenigün, yasa dışı kenevir ekim alanlarının da azalma gösterdiğini sözlerine ekledi.

Diyarbakır'da 2023-2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 20 ton 766 kilo 679 gram esrar, Valilikçe oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.

Diyarbakır'da 2023-2024 yıllarında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 20 ton 766 kilo 679 gram esrar, Valilikçe oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.