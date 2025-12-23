Diyarbakır'da 51 yaşındaki Mutlu Demirci 3 ayda bir kan veriyor — 45. bağışını yaptı

DOLAR
Diyarbakır’da 51 yaşındaki Mutlu Demirci, hastalığı sonrası kanın önemini anlayıp her üç ayda bir kan bağışına başladı; bugün 45. kez kan verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:09
Hastalık deneyimi bağışa dönüştü

Mutlu Demirci, Diyarbakır'da yaşayan 51 yaşındaki kamu işçisi, geçirdiği bir rahatsızlık sırasında kana ihtiyaç duymasının ardından kan bağışının önemini kavradı ve düzenli bağışçı oldu.

Yıllar önce ilk kanını veren Demirci, bugün 45’inci kez kan bağışında bulundu.

‘’Bundan 13 yıl önce hastalandım. Hastalığımın tedavisi için ameliyat olmam gerekti. Hastane yetkilileri ameliyat tedavisinde kana ihtiyaç olabileceğini bundan dolayı yakınlarımdan kan bağışımda bulunmamı istediler. Ben de yakınlarıma durumu izah ettim, onlarda hastaneye gelerek kan bağışında bulundular. Tedavi aşamamda kanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bende, inşallah iyileşirsem bundan sonra bende kan bağışında bulunacağıma söz verdim. Allah’a çok şükür iyileştim ve o günden sonra her üç ayda bir Kızılay’a kan bağışında bulunmaya başladım. Kan bağışını kendime bir insanlık görevi olarak görmeye başladım. Çünkü kan sürekli olan bir ihtiyaçtır. Hastanelerde tedavi gören, trafik kazalarında yaralanıp kana ihtiyaç duyan yüz binlerce insan var. Bir, iki, üç, beş diye sayarken bugün 44. kan bağışında bulundum. Allah kısmet ederse, ömrüm yettiği kadar, kan bağışında bulunup, sosyal sorumluluğumu yerine getireceğim. Buradan sizler aracılığıyla herkese sesleniyorum, lütfen sizler de kan bağışında bulunun. Her geçen dakika, saat ve gün her an kana ihtiyaç var. Kendiniz için , aileniz için ve tüm sevdikleriniz için kan bağışında bulunun’’ dedi.

Kızılay, düzenli bağışçıları ödüllendiriyor: 10. bağışta bronz madalya, 25. bağışta gümüş madalya, 35. bağışta altın madalya ve 45. bağışta plaket veriliyor.

