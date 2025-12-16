DOLAR
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Çocuğun Darp İddiası: Okul ve Aile Karşı Karşıya

Diyarbakır'da 8 yaşındaki M.E.E.'nin darp edildiği iddiası aile ve okul açıklamalarını karşı karşıya getirdi; şikayet ve kamera kayıtları savcılığa iletildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 23:24
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Çocuğun Darp İddiası: Okul ve Aile Karşı Karşıya

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Çocuğun Darp İddiası

Diyarbakır'da özel bir okulda eğitim gören 8 yaşındaki M.E.E. hakkında, geçtiğimiz günlerde okul müdürü ve sınıf öğretmeni tarafından darbedildiği iddiası gündeme geldi. Aile, hastaneden aldığı darp raporu ile şikayette bulundu.

Ailenin İddiası

Çocuğun dedesi Yılmaz Elaldı, geçen hafta okuldaki bir etkinlik sırasında torununun korku içinde olduğunu belirterek durumu aktardı. Elaldı, çocuğun eve gelir gelmez "Müdür saçımdan tutup kafamı duvara vuruyordu" dediğini ilettiğini söyledi.

Elaldı, söz konusu öğretmen ve müdür hakkında net ifadeler kullandı ve olayla ilgili olarak birden fazla kez okula gittiğini, tanık olduğu durumlardan dolayı yasal işlemleri başlattıklarını ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca çocuğun herhangi bir sağlık raporu veya özel durumu bulunmadığını vurguladı.

Okulun Açıklaması

Özel okul yönetimi, 11 Aralık 2025 tarihli açıklamasında olayın farklı bir gelişme sonucu ortaya çıktığını bildirdi. Açıklamaya göre, ilkokul 3. sınıf öğrencisi E.O., sınıf öğretmenine ağlayarak aynı sınıftaki M.E.E. tarafından fiziksel şiddete uğradığını söyledi. Buna istinaden öğretmen olayı müdüre taşıdı.

Okul yönetimi, müdürün ilgili öğrenciyi önce sözlü olarak uyardığını, daha sonra yazı yazma ödevi verildiğini ve iddia edilen müdüre ait fiziksel şiddetin kurumun kamera kayıtlarında görülmediğini açıkladı. Okul açıklamasında, kamera görüntülerinin savcılık ve kolluk kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.

Yönetim ayrıca, E.O. isimli öğrencinin darp raporunun bulunduğunu, M.E.E.'nin diz altı morluklarının aile tarafından daha önce görülüp öğretmene bildirildiğini ve bu durum için bir hafta önce hastaneye gidildiğinin aile beyanlarında yer aldığını kaydetti. Okul, morlukların oluş şekli ve zamanına ilişkin tespitlerin yapılması amacıyla gerekli başvuruların Adli Tıp Kurumuna yapılacağını bildirdi.

Okul yönetimi, çocukların yanında olma ilkesini vurgulayarak hem mağdur olduğu iddia edilen hem de suçlanan öğrencinin yanında olduklarını ve olayın adil şekilde çözülmesini takip edeceklerini ifade etti. Ayrıca, olayı farklı yorumlayarak kamuoyuna yanlış bilgi verenlerin tasvip edilmediği belirtildi.

Soruşturma

Olaya ilişkin olarak aile tarafından yapılan şikayet ve hastaneden alınan darp raporu ile okulun teslim ettiği kamera kayıtları, soruşturmayı yürüten mercilere iletildi. Hem aile hem de okul yetkilileri, konunun adli ve tarafsız şekilde aydınlatılacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

