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Diyarbakır'da Boğulma Tehlikesine Müdahale Eden Gencin Cesedi Bulundu

Diyarbakır'da nehirde kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'nın cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 08:14
Diyarbakır'da Boğulma Tehlikesine Müdahale Eden Gencin Cesedi Bulundu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Kesikağaç Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve bir yakını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'nın cesedi bulundu.

Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, su üstü ve su altında devam etti. Ekipler, çabalarının ardından Alpaydıncı'nın suya girdiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşmayı başardı.

Olay günü, Tahsin Alpaydıncı ve 3 oğlu öğle saatlerinde Dicle Nehri'nin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisine serinlemek için gitmişti. Ümit Alpaydıncı ve bir akrabası suya girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden baba Alpaydıncı, hızlı bir şekilde nehre girerek oğlunu ve yakınını kurtardı. Ancak, babasına yardım etmek isteyen Ömer Alpaydıncı akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın ardından arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, bulunulan ceset 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken...

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin cesedi bulundu. Nehirden çıkarılan ceset, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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