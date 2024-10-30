Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatı İhmal İddiası

Diyarbakır'da Geniz Eti Ameliyatı İle İlgili İhmal İddiası

Diyarbakır'da genç bir kadının geniz eti ameliyatı sonrası ölümü, sağlık hizmetlerinde ihmal olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi. 20 yaşındaki Damla Sakallı'nın, Kayapınar ilçesindeki özel bir hastanede gerçekleştirdiği ameliyat öncesi serum takılması sonrasında rahatsızlandığı belirtildi.

Olayın Gelişimi

Sakallı, ameliyat için hastaneye yatırıldıktan kısa bir süre sonra serum tedavisi aldı fakat durumu hızla kötüleşti. Yoğun bakıma alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Damla'nın cenazesi ailesine teslim edildi ve Yenişehir ilçesindeki Şilbe Mezarlığı'na defnedildi.

Aile İfadeleri ve İddialar

Damla Sakallı'nın babası Şehmus Sakallı (48), yaptığı açıklamada, kızının ameliyat için birkaç hastane başvurusunda bulunduğunu belirtti ve bazı hastanelerin ameliyatı riskli bulduğunu ifade etti. Ailesinin tercih ettiği hastane, "Riski alıyoruz, ameliyatı yaparız," şeklinde cevap verdi ve 80 bin lira ödeme alındı. "İlk başta hiçbir şey yok dediler, ancak kızımın durumu berbatlaştı. Kızım zamanında sağlık hizmeti almadı, bu yüzden şikayetçiyiz," dedi. Aile, olayın üstünde durulmasını ve gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyor.