Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Devam Ediyor

Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Sürüyor

Diyarbakır'da çeşitli belediyelerde işten çıkarılan işçilerin protesto eylemleri devam etmekte. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binası önünde kurdukları çadırda taleplerini dile getiriyor.

Destek Ziyaretleri

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, protesto eden işçilere destek ziyaretinde bulundu.

298 Gün Sürdü

Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işçilerin eyleminin 298 gündür sürdüğünü belirtti. Koca, "Bugüne kadar Diyarbakır'da 873 emekçi işinden oldu. Son olarak Kayapınar Belediyesinden 18'i itibarıyla 28 kişinin işten çıkarıldığını duyuyoruz. Bu mücadele, sadece 873 kişinin değil, Türkiye’de hakları gasbedilen tüm emekçilerin mücadelesidir," şeklinde konuştu.

Adalet ve Diyalog Çağrısı

AK Parti İl Başkanı Ömer İler, işçilerin işe dönmesi konusunda diyalog kapılarının açılmasını talep etti. İler, "İnanıyoruz ki bu ülkenin geleceği emekle, dayanışmayla ve adaletle kurulacak," dedi.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

İler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'terörsüz süreç' iradesini herkesin dikkate alması gerektiğini vurguladı. Oturma eylemi yapan işçilerin tek derdinin emekleri ve çocuklarının rızkı olduğunu belirtti.

Mağduriyete Son Verilmesi Gerekiyor

İler, "Mahkemece işe dönüş kararı verilen işçiler de henüz işe başlatılmadı. Bu mağduriyete bir an önce son verilmesi gerekiyor. Biz, tüm teşkilatımızla bu kardeşlerimizin yanında olacağız," dedi. Ayrıca, "Gelin bu zulümden vazgeçin. Bu yanlıştan dönmezseniz de biz mücadelemize devam edeceğiz," diye ekledi.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler (sağ 3), Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca (sağ 2) ve Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir (sol 3), eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler (sağ 3), Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca (sağ 2) ve Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir (sol 3), eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.