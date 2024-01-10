Diyarbakır'da minibüs markete daldı 5 öğrenci yaralandı

Kayapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, markete daldı. Kazada minibüste bulunan 5 öğrenci yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs markete daldı 5 öğrenci yaralandı
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21 EN 834 plakalı minibüs, Mehmet K. idaresinde Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda direksiyonu kaybederek bir markete çarptı.

Marketin önünde ve içinde 5 öğrenci, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

İhbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin yardımı ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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