Diyarbakır'da minibüs markete daldı 5 öğrenci yaralandı

21 EN 834 plakalı minibüs, Mehmet K. idaresinde Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda direksiyonu kaybederek bir markete çarptı.

Marketin önünde ve içinde 5 öğrenci, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

İhbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin yardımı ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.