Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 785 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ile suçüstü yakalama gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:20
Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 785 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplam 785 bin 300 kök kenevir ve 379 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Dün, Lice'ye bağlı kırsal Hedik, Karahasan ve Yolçatı mahallelerinde yapılan narko-terör operasyonunda, ayrıca 444 bin kök skunk, 342 kilogram kubar esrar ve 37 kilogram toz esrar toplandı. Bu operasyon, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti arasında bağları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendi.

Şüpheli Yakalandı

Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edilerek yok edildi.

Bu operasyon, Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk, 379 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk, 379 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi