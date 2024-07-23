Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu: 785 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplam 785 bin 300 kök kenevir ve 379 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Dün, Lice'ye bağlı kırsal Hedik, Karahasan ve Yolçatı mahallelerinde yapılan narko-terör operasyonunda, ayrıca 444 bin kök skunk, 342 kilogram kubar esrar ve 37 kilogram toz esrar toplandı. Bu operasyon, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti arasında bağları ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendi.

Şüpheli Yakalandı

Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edilerek yok edildi.

Bu operasyon, Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk, 379 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 785 bin 300 kök kenevir, 444 bin kök skunk, 379 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.