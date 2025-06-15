Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde Feci Kaza

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yetkililere göre, sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 21 SB 737 plakalı otomobil, kırsal Tepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın Detayları

Kazada yaralananların kimlikleri şöyle: M.Ç. (18), M.Ş.A. (14), Y.Y. (14), M.C. (18) ve Y.A. (15). Olay yerine yapılan ihbar sonrası 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maalesef, yaralılardan Y.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.