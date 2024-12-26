Diyarbakır'da Ruhsatsız Silah Satışı Üzerine Operasyon: Bir Kişi Gözaltında

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, ruhsatsız silah sattığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selahattin Mahallesi'nde S.S. isimli şahsın işlettiği av bayisinde ruhsatsız silah satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bu doğrultuda kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda, şüphelinin adresinden bir adet makineli tabanca, 14 ruhsatsız tabanca, 182 tarihi eser olduğu değerlendirilen eski para ve bronz heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.