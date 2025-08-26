DOLAR
Diyarbakır'da Silahlı Kavgada Bir Kişi Öldü: 5 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da 22 Ağustos'taki silahlı kavgada yaralanan M.T. (24) hayatını kaybetti; 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 18:48
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Diyarbakır'da, merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç tamamlandı. Soruşturma kapsamında alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde 22 Ağustos tarihinde meydana geldi. Çıkan çatışmada M.T. (24) ağır şekilde yaralandı ve olay sırasında bir otomobilin ateşe verildiği kaydedildi.

M.T., tedavi gördüğü hastanede 23 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Emniyet birimlerince yürütülen soruşturma devam ediyor.

