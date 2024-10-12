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Diyarbakır'da Trajik Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır Hani'de meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:46
Diyarbakır'da Trajik Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır Hani'de Trafik Kazası

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Dicle Caddesi üzerinde gerçekleşti. E.Ç. yönetimindeki 21 ACU 934 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 47 KG 343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç, A.A. yönetimindeki 21 ACE 311 plakalı kamyonla ve E.Ç.'nin aracı ise V.K. idaresindeki 21 LC 729 plakalı traktörle çarpıştı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında üç yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, hafif ticari araçta bulunan üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler Hastane Morguna Götürüldü

Hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi, Hani İlçe Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı yeniden sağlandı.

Yetkililer İncelemelere Devam Ediyor

Kaza ile ilgili detaylı incelemeler sürerken, kazanın sebebine dair bilgi almak için yetkililer çalışmalarına devam etmektedir.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi...

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi...

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi...

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi...

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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