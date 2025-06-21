Diyarbakır'da TÜBİTAK Destekli Proje ile Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılanıyor

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) gerçekleştirilen "Kitaplardan Mekanlara: Okudukça Keşfet Projesi", çocukların kitap okumayı sevmesi için önemli bir adım atıyor. Bu projede, öğretmenler Tuğçe Çapık ve Perihan Efe, çocukların hayal dünyasını genişletmeyi, bilimsel düşünme becerilerini desteklemeyi ve kitaplarla bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçiriliyor. Proje dahilinde 24 çocuk, alanında uzman kişilerle bir araya gelerek, sanat galerisi, Hevsel Bahçeleri, Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi, Diyarbakır Müzesi ve BİLSEM gibi mekanlarda seçilen kitapları okuyor.

Projenin Hedefi: Kitapları Üç Boyutlu Hale Getirmek

Proje uzmanı Tuğçe Çapık, bu projeyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocukları kitapların tekdüzeliğinden çıkarıp, mekanlarda keşfedecekleri bir içerik hazırladık" dedi. Çapık, etkinlikler sayesinde çocukların kitapları daha interaktif bir şekilde deneyimlediğini vurguladı.

Hevsel Bahçeleri'ndeki doğa eğitimi atölyesinde etkinlik gerçekleştiren Çapık, "Kitap okumanın sıkıcı olduğunu düşünen çocuklar için bu etkinliklerle kitapları canlı bir hale getiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Etkin Katılımcılar: Çocuklar Proje ile Kitap Sevgisini Kazanıyor

Öğretmen Perihan Efe, projede etkileşimli okuma yöntemini benimseyerek çocukları aktif katılımcılar haline getirdiklerini anlattı. Efe, "Okuma öncesi, sırası ve sonrasında çeşitli stratejiler kullanıyoruz. Bu sayede çocukların kitaba karşı merakını artırıyoruz," dedi.

11 yaşındaki Revşan Lale, projede yer almanın çok keyifli olduğunu ifade ederek, "Kitap okuyoruz, güzel mekanlar geziyoruz. Diyarbakır'ı gezip dolaşmak benim için heyecan verici," diye konuştu. 9 yaşındaki Veysel Eren Karagöz ise, proje sayesinde nasıl daha etkili kitap okuyacağını öğrendiğini vurguladı. Ayrıca, Destina Yıldız, okuduğu kitaplar ile bilgi dağarcığını genişlettiğini belirterek etkinliklerin kendisi için oldukça eğlenceli geçtiğini sözlerine ekledi.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğretmenler Tuğçe Çapık ve Perihan Efe, çocukların hayal dünyasını genişletmek, bilimsel düşünme becerilerini desteklemek ve kitaplarla bağını güçlendirmek için "Kitaplardan Mekanlara: Okudukça Keşfet Projesi"ni hazırladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunulan proje, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek aldı. Projeyle 24 çocuk alanında uzman kişilerle sanat galerisi, Hevsel Bahçeleri, Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi, Diyarbakır Müzesi ve BİLSEM'de bulundukları mekana uygun seçilen kitapları okuyor.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğretmenler Tuğçe Çapık ve Perihan Efe, çocukların hayal dünyasını genişletmek, bilimsel düşünme becerilerini desteklemek ve kitaplarla bağını güçlendirmek için "Kitaplardan Mekanlara: Okudukça Keşfet Projesi"ni hazırladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunulan proje, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında destek aldı. Projeyle 24 çocuk alanında uzman kişilerle sanat galerisi, Hevsel Bahçeleri, Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi, Diyarbakır Müzesi ve BİLSEM'de bulundukları mekana uygun seçilen kitapları okuyor.