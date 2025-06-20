Diyarbakır ve Çevresinde Karnelerin Dağıtım Töreni Yapıldı

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'te, okullarda düzenlenen göz alıcı törenlerle öğrencilere karneleri dağıtıldı. Özelikle Diyarbakır'da 472 bin 541 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Duygusal Anlar

Diyarbakır'da, Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde, down sendromlu öğrencilere karneleri ve hediyeleri takdim edildi. Vali Murat Zorluoğlu, tören sırasında +1 Ahenk Grubu folklor gösterisini izlerken, öğrencilere karnelerini vererek mutluluklarını paylaştı.

Vali Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da iyi bir eğitim dönemini geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Ayrıca, yaz mevsiminde çocuklar ve gençler için kurslar düzenleyeceklerini belirtti.

Elazığ'da 122 Bin Öğrenci Karne Aldı

Elazığ'da, 553 okulda 122 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Vali Numan Hatipoğlu, Hazardağlı İlkokulu'ndaki törende öğrencilere tatilde kitap okumalarını önerdi.

Şırnak'ta Karne Sevinci

Şırnak'ta 685 okulda 180 bin 541 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Birol Ekici, Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini takdim etti.

Siirt'te Eğitim Başarıları

Siirt'te 85 bin 496 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline merhaba dedi. Vali Kemal Kızılkaya, Alpaslan İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini verdi.

Batman'da Öğrenciler Seviniyor

Batman'da, 172 bin öğrenci karne alarak tatil sevinci yaşadı. Vali Ekrem Canalp, Fatih İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı ve öğrencileri tebrik etti.

Mardin'de 234 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Mardin'de, 1213 okulda yürütülen eğitimde 234 bin 691 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Tuncay Akkoyun, Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'ndaki törende öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 milyondan fazla öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da 472 bin 541 öğrenci karnelerini aldı. Bu kapsamda, Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende, okulda eğitim gören down sendromlu 14-17 yaş arası öğrencilerden oluşan +1 Ahenk Grubu folklor gösterisi sundu.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 20 milyondan fazla öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'da 472 bin 541 öğrenci karnelerini aldı. Bu kapsamda, Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende, okulda eğitim gören down sendromlu 14-17 yaş arası öğrencilerden oluşan +1 Ahenk Grubu folklor gösterisi sundu.