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DMM'den AYM Kararı Açıklaması: Manipülasyon İddialarına Yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AYM'nin kararıyla ilgili iddiaları yalanladı ve çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:09
DMM'den AYM Kararı Açıklaması: Manipülasyon İddialarına Yanıt

DMM'den Açıklama: AYM Kararı Manipüle Ediliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medyada yer alan ve sosyal medyada dolaşan iddiaları yanıtladı.

Manipülasyon İddiaları

DMM, "Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez." iddiasının gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Açıklamaların Arka Planı

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi. DMM, AYM'nin kararının, merkezlerinin faaliyetleri üzerinde herhangi bir etki yaratmadığını belirtti.

Çalışmalar Devam Ediyor

DMM, yetkisini, İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddelerinden aldığını kaydederek, "Merkezimiz, çalışmalarını aralıksız sürdürecektir." dedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararının, İletişim Başkanlığı'na bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluşu ile ilgili olduğu ve belirli maddelerin yasal düzenleme gerektirdiği vurgulandı.

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