DMM, İmamoğlu'na Yönelik Kreş İddialarını Yalanladı

DMM, 'İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu' iddialarının yanlış olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 01:43
DMM, İmamoğlu'na Yönelik Kreş İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan 'İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu' iddialarını yalanladı. DMM, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların tahrif edildiği ifade edildi. Açıklamada, iddia konusu fotoğrafın 2020 yılında Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında işletilen kaçak bir kreşe yönelik denetime ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonrası kreş olarak kullanılan daire mühürlenmiştir. DMM, kamuoyunu yanıltmaya yönelen bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini de hatırlattı.

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