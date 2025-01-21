Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Devam Ediyor

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı sürücüler, araçlarını battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli'de Soğuk Hava Etkili

Tunceli'de hava sıcaklığı sıfırın altında 5,4 dereceye düşerken, ağaçlarda kırağı oluştu ve park halindeki araçların camları buz tuttu. Kentin Munzur ve Pülümür vadilerindeki dağların zirveleri sisle kaplandı. Ekipler, bazı cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan'da Rekor Soğuk

Ardahan'da ise gece en düşük sıcaklık eksi 19 derece olarak kaydedildi. Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Termometrelerin sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Göle ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kars'ta Kar Yağışının Ardından Soğuk Hava

Kars'ta kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı görüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte, dereler ve göletler buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle ve halılarla örtmeye çalıştı. Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada, tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Ağrı'da Buz Sarkıtları Oluştu

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin gece eksi 19'u gösterdiği kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı. Şehir mezarlığındaki su deposunda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.