Doğu'da kar esareti sürüyor Batı'da hava mevsim normallerine dönüyor: İşte ülke geneli hava tahmin raporları

Ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası Balkanlar'dan gelmişti. Gelecek hafta batı bölgeleri başta olmak üzere hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

Pazar günü İstanbul'da bulutlar hakim, sıcaklık 11 derece. Lodos esiyor. Pazartesi günü rüzgar artacak. Ankara'da hava soğuk ve bulutlu, gündüz 5, gece -1 derece. İzmir'de Körfez ve Ödemiş bölgesinde sis var, sıcaklık 16 derece. Bursa'da hava bulutlu 13, Antalya'da az bulutlu 17 derece.

Cumartesiye göre bulutluluk artan Marmara'da rüzgar esiyor. Edirne 14, Balıkesir 13, Sakarya 12 derece. Pazartesi günü rüzgar daha da şiddetlenecek.





İç Anadolu'da don olayı devam ediyor. Gündüz Eskişehir 7, Sivas 5, Niğde 4 derece. Sivas -4, Kayseri -5 derece ile gece çok soğuk. Pazartesi günü Sivas-Yozgat bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

Ege'de rüzgarın etkisi azalsa da güneşli havayı pus bozacak. Muğla 12, Manisa 14, Afyon 8, Bodrum 16 derece. Yeni haftada ise hava sıcak olacak.

Sahillerde bulutluluk var Akdeniz'de, Hatay, Kahramanmaraş ve Güneydoğu'da yağmur yağacak kısa kısa. Adana 16, Kahramanmaraş 10, Diyarbakır ve Gaziantep 7 derece. Pazartesi günü de yağış devam edecek.





Bolu-Kastamonu arasında yağmur ve sulu kar var Karadeniz'de, bulutlar gökyüzünü kaplamış. Pazartesi günü yağış şiddetlenecek. Bolu 5, Samsun ve Trabzon 12 derece.

Van, Bitlis bölgesinde hafif kar var Doğu Anadolu'da, bulutlar var. Erzurum -2, Malatya 8 derece. Pazartesi günü kar yağışı bütün bölgeyi etkileyecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Ülke geneli bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin dışında), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars hariç), Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yağış alacak.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağış var. Diğer bölgelerde ise kar yağışı ve karla karışık yağmur görülecek. İç ve doğu bölgelerde pus, sis, buzlanma ve don olayı olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ riski var. Hava sıcaklığı kuzeybatıda 2 ila 4 derece yükselecek, diğer yerlerde değişmeyecek.



















