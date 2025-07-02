Doha'da 'Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap Entelektüelleri' Konferansı Düzenlendi

Doha'da Nitelikli Bir Konferans Gerçekleşti

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde, Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap Entellektüelleri başlıklı konferans gerçekleştirildi. Bu dikkat çekici etkinlikte, tarih ve kültür üzerine derinlemesine bir bakış açısı sunuldu.

Katılımcılar ve İçerik

Konferansa, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Harvard Üniversitesi Misafir Araştırmacısı Dr. M. Fatih Çalışır, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik, Katar'daki akademisyenler, Türk ve yabancı öğrencilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. İngilizce ve Arapça olarak eş zamanlı tercüme ile düzenlenen etkinlikte, 17. yüzyıl Osmanlı entelektüel hayatına damga vuran Arap kökenli âlimlerin rolleri ele alındı.

Osmanlı-Arap Entelektüel İş Birliği

Dr. Çalışır, İbrahim el-Kûrânî, Abdülkadir el-Bağdâdî ve Ebubekir Behram ed-Dımaşkî gibi önemli entelektüel isimlerin bilim, tasavvuf ve edebiyat alanındaki katkılarını detaylandırdı. Çalışır, geleneksel tarih yazımında 17. yüzyılın "gerileme dönemi" olarak nitelendirilmesine itiraz ederek bu dönemin entelektüel ve bilimsel açıdan bir dönüşüm süreci olduğunu vurguladı.

Dönüşüm Projeleri ve İş Birlikleri

Örnekler arasında yer alan 1670'lerdeki Atlas Minor çevirisi, Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa'nın himayesinde gerçekleştirilen önemli bir projeyi temsil ediyor. Dr. Çalışır, bu projenin Osmanlıların Avrupa'daki bilimsel gelişmelere ilgisini gösterdiğini belirtti.

Abdülkadir el-Bağdâdî'nin Sultan IV. Mehmed'in Lehistan seferine katılarak, Fazıl Ahmed Paşa'ya eserlerini takdim etmesi de Osmanlı-Arap entelektüel iş birliğinin önemli bir örneği olarak vurgulandı. "Bu âlimlerin hikâyeleri, Osmanlı-Arap dünyasında bilginin dolaşımını ve dönüşümünü yeniden düşünmemiz için ilham vermeli. 17. yüzyılı artık 'gerileme' değil, 'yenilenme' perspektifinden incelemeliyiz" dedi.

Konferans, katılımcıların soruları ve plaket takdimiyle sona erdi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap entelektüelleri" konulu konferans düzenlendi. Konferansta, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Harvard Üniversitesi Misafir Araştırmacısı Dr. M. Fatih Çalışır, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik ve Katar'daki akademisyenler, Türk ve yabancı öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çalışır, programda bir sunum gerçekleştirdi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap entelektüelleri" konulu konferans düzenlendi. Konferansta, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Harvard Üniversitesi Misafir Araştırmacısı Dr. M. Fatih Çalışır, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik ve Katar'daki akademisyenler, Türk ve yabancı öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çalışır, programda bir sunum gerçekleştirdi.