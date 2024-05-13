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Dolandırıcılara Bursa merkezli operasyon: 38 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 17:03
Dolandırıcılara Bursa merkezli operasyon: 38 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşın dolandırılmasına neden olan suçlulara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen takibin ardından, 38 şüpheliyi yakaladı.

Bursa merkezli olarak İstanbul ve Ankara’nın aralarında olduğu 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 38 zanlı yakalanırken, çok sayıdaki dijital materyale de el konuldu.

Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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