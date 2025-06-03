Dolmabahçe'de Mehteran Gösterileri Başladı

Dolmabahçe Sarayı'nda Mehteran Gösterileri Başladı

Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin tarihi müzik kültürünü yansıtan gösterileri, yaz dönemi ziyaretçileriyle buluştu. Bu geleneksel etkinlik, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmeyi başardı.

Gösteri Performansı ve Repertuvar

Yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi önemli eserler seslendirildi. Mehter icrasını aslına uygun şekilde gerçekleştiren, müzik eğitimi almış profesyonel sanatçılardan oluşan Mehteran Birliği, dönem kostümleri ve geleneksel enstrümanları ile sahne aldı.

Yaz Boyunca Sürecek

Tarihi 11. yüzyıla dayanan mehter geleneği, Türk ordularının moral ve motivasyon kaynağı olarak hafızalarda yer buluyor. Mehteran Birliği'nin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlusunda yankılanacak.

Mehteran gösterileri, her hafta salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde ve perşembe günleri Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de gerçekleştirilecektir.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde başlayan gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde başlayan gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.