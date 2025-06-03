DOLAR
39,14 0,21%
EURO
44,59 0,77%
ALTIN
4.228,23 0,77%
BITCOIN
4.123.206,04 -0,57%

Dolmabahçe'de Mehteran Gösterileri Başladı

Dolmabahçe Sarayı'nda, Mehteran Birliği'nin geleneksel gösterileri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:10
Dolmabahçe'de Mehteran Gösterileri Başladı

Dolmabahçe Sarayı'nda Mehteran Gösterileri Başladı

Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin tarihi müzik kültürünü yansıtan gösterileri, yaz dönemi ziyaretçileriyle buluştu. Bu geleneksel etkinlik, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmeyi başardı.

Gösteri Performansı ve Repertuvar

Yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi önemli eserler seslendirildi. Mehter icrasını aslına uygun şekilde gerçekleştiren, müzik eğitimi almış profesyonel sanatçılardan oluşan Mehteran Birliği, dönem kostümleri ve geleneksel enstrümanları ile sahne aldı.

Yaz Boyunca Sürecek

Tarihi 11. yüzyıla dayanan mehter geleneği, Türk ordularının moral ve motivasyon kaynağı olarak hafızalarda yer buluyor. Mehteran Birliği'nin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlusunda yankılanacak.

Mehteran gösterileri, her hafta salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde ve perşembe günleri Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de gerçekleştirilecektir.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri...

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde başlayan gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri...

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde başlayan gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Firarda
2
Bakan İshıkan, Suriyeli Mevkidaşı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
3
Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi
4
Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor
5
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi
6
Büyükelçi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesi'nin 100. Yılını Kutladı
7
İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde