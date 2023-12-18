Donald Trump'tan başkanlık vaadi: Tekrar seçilirsem göçmenleri sınır dışı edeceğim

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump seçim vaatlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle göçmenlere yönelik sert tutumu ile dikkat çeken Trump ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaptığı seçim kampanyasında yine göçmenlere yönelik konuştu.



ABD'ye kaçak yollarla giren göçmenlerin sayısındaki rekor artışa hiddetlenen Trump, eğer tekrar başkan seçilirse ilk iş olarak yasa dışı göçün önüne geçeceği sözünü verdi. Güney Amerika'nın yanında Asya ve Afrika'dan da ABD'ye göç geldiğini belirten Trump, "Ülkemizin kanını zehirliyorlar. Dünyanın her köşesinden ülkemize hücum ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın bu söylevi çok sık tekrar ettiğine dikkat çeken Yale Üniversitesi Profesörü Jason Stanley, Trump'ın kullandığı sözlerinin Nazi Lideri Adolf Hitler'in "Alman kanının Yahudiler tarafından zehirlendiğini" belirterek izlediği politikaya benzerliğine dikkat çekti. Stanley bu duruma karşı "Bu, ABD'deki göçmenlerin güvenliği açısından çok endişe verici bir konuşma” olarak değerlendirdiğini dile getirdi.