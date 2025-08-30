Dörtyol'da Kadın Kooperatifi 16 Çeşit Doğal Sirke ile Gelir Sağlıyor

HALİS KALKAN - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen 7 kadın, elmadan ananasa, lavantadan enginara ve güle kadar 16 farklı çeşitte doğal sirke üreterek satışa sunuyor ve gelir elde ediyor.

Kooperatif ve destek

İlçede daha önce evde kendi imkanlarıyla sirke yapan kadınlar, Hatay Valiliğince 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kadın üreticilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan Hayat Hatay Projesi kapsamında güçlerini birleştirmeye karar verdi. Bu kapsamda kadınlar Hayrolsun Dörtyol Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu ve üretimlerini kooperatif çatısı altında yaklaşık bir yıldır sürdürüyor.

Doğal üretim ve satış

Kooperatif Başkanı Raife Merd, arkadaşlarıyla tamamen doğal ve sağlıklı sirkeler ürettiklerini belirtti. Merd, eskiden bireysel yürüttükleri çalışmayı kooperatifle büyüttüklerini ve üretimlerini Hayat Hatay Projesi kapsamındaki internet sitesi üzerinden geniş kitlelere ulaştırdıklarını söyledi. Haftanın belirli günlerinde semt pazarında tezgâh açtıklarını da ifade etti.

Merd, üretim süreçleriyle ilgili olarak sirkelerin oluşumunun 3 ile 6 ay arasında tamamlandığını ve daha sonra dinlendirdiklerini aktardı. Fabrikasyon sirkelerde ise sentetik asetik asit katılarak çok kısa sürede, örneğin 24 saat gibi bir sürede üretim yapıldığını kaydetti ve kooperatifin ürünlerinin tamamen doğal olduğunu vurguladı.

Hedefler ve sosyal katkı

Merd, sirke yapımında kullandıkları malzemeleri de yerel kadın üreticilerden aldıklarını belirtti. Şu ana kadar yaklaşık 1,5 ton sirke üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Merd, bu iş sayesinde ekonomik bağımsızlığını kazandığını ve aile ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı. Kooperatifin en büyük hedefleri arasında daha çok kadını istihdam edebilmek ve Dörtyol'a bir sirke tesisi kurmak bulunuyor.

Ayrıca sirkenin yanında mantı ve erişte de ürettiklerini belirten Merd, elde ettikleri kazancın yüzde 10luk kısmını ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla hayır kurumlarına bağışladıklarını sözlerine ekledi.

Kadınların hayatında değişim

Kooperatif üyelerinden 41 yaşındaki, 2 çocuk annesi Mehtap Özçelik, bu iş sayesinde aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti. Cemile Şahan (41), üretim yaparak kendi kazancını elde etmenin güzel bir duygu olduğunu anlattı. Kader Güner (29) ise bu sayede kendi ayakları üzerinde durabildiğini kaydetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, yaptıkları 16 çeşit sirkeyi satarak gelir elde ediyor. Kooperatif üyelerinden Mehtap Özçelik (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.