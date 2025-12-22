Döşemealtı Kabağı Coğrafi İşaret Yolunda: 53 Lezzetle Lansman

Antalya Döşemealtı Kabağı coğrafi işaret yolunda: 53 lezzetle vitrine çıktı

Antalya’nın bereketli topraklarında yetişen Döşemealtı Kabağı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından başlatılan coğrafi işaret sürecinde düzenlenen lansman ve tadım etkinliğiyle ilk kez 53 özgün lezzet ile tanıtıldı. Etkinlik, yerel üretim, gastronomi ve turizmin aynı sofrada buluştuğu bir platform olarak gerçekleştirildi.

ATSO ev sahipliğinde gastronomik bir başlangıç

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman açılış konuşmasında organizasyonu gastronomik bir deneyim olarak kurguladıklarını, etkinliğin Antalya’nın coğrafi işaretli ürünleri ve yerel malzemelerine odaklanan yeni çalışmaların başlangıcı olduğunu vurguladı. Başkan Hacısüleyman: "Bugün gurme tatlardan oluşan bir menüyü deneyimleme fırsatı bulduk. Başlangıcından ana yemeğine, tatlısına kadar özenle hazırlanmış tüm lezzetleri hep birlikte görüyoruz ve tadıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese; hazırlayanlara, katkı sunanlara, destek veren tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir emek var."

Coğrafi işaret sürecinin hedefleri

Hacısüleyman, coğrafi işaret başvurusu ile Döşemealtı Kabağı’nın tescillenmesinin ürünün değerini korumak ve üreticinin emeğini hak ettiği yere taşımak amacı taşıdığını belirtti. "Yerel üreticimizi destekleyerek tarımımızı güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek önceliğimiz," dedi ve etkinliğin bundan sonraki çalışmaların başlangıcı olduğunu ifade etti.

Vali Şahin: İkinci aşamadayız

Vali Hulusi Şahin konuşmasında coğrafi işaret çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini, artık sadece tespit ve tescilin değil; bu değerlerin işlenmesi, sunulması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin başladığını söyledi. Şahin, "Bugünkü etkinlik, bu yolculuğun ikinci aşamasına geçtiğimizi gösteriyor" diyerek, Döşemealtı Kabağı’nın kent şefleri ve gurmeleri tarafından hazırlanan 53 ayrı tabakla tanıtılmasının bu sürecin somut örneği olduğunu vurguladı. Ayrıca Şahin, daha önce 19 olan coğrafi işaret sayısının, 200’ü aşan başvurularla önemli ölçüde artırıldığını ve geçtiğimiz günlerde BATEM'in Antalya portakallarına dair kullanım örnekleri sunduğunu hatırlattı.

Tescilli lezzetler turizme entegre edilecek

Vali Şahin, bir sonraki aşamada coğrafi işaretli ürünlerin turizm işletmeleri ve restoran menülerinde yer almasının, oteller bünyesinde coğrafi işaret restoranları ve özel menüler oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti: "Antalya’nın ve Türkiye’nin bu muhteşem ürünleri, hak ettiği değeri yakın zamanda bulacak."

Katkı sunanlara plaket ve geniş katılım

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Tarım Gıda Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu üyeleri ve kurulun desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Döşemealtı Kabağı’nın yalnızca geleneksel tatlılarda değil, farklı mutfak uygulamalarında da değerlendirilebilen nitelikli ve çok yönlü bir ürün olduğu vurgulandı. Etkinlik, Döşemealtı Kabağı’nın yerel üretimden gastronomiye uzanan yolculuğunu ortaya koyan tadım programının ardından, katkı ve destek sunanlara plaket takdimiyle sona erdi.

Plaket takdim edilen isimler arasında Boğaçhan Göksu, Güray Parlak, Fadime Doğan, Ayşe Deniz, Ramazan Dikmen, Ayşen Dereli, Ebru Kocaacar, Halil Gökmenoğlu, Mehmet Akdağ, Mustafa Güloğlu, Mustafa Ferman Yaşa, Özlem Subaşı, ayrıca Veli Altıntaş (Kötekli Yörükleri ve Teke Yöresi temsilcisi), Fevziye Erkan (Anka Kadın Kooperatifi) ve Çiğdem Karaokutan (7K Kadın Kooperatifleri) yer aldı.

Program Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ATSO Geçmiş Dönem Başkanı ve eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, sektör paydaşları, şefler ve gastronomi alanından davetlilerin katılımıyla ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Şefler tarafından Döşemealtı Kabağı kullanılarak hazırlanan başlangıçlardan ana yemeklere ve tatlılara uzanan seçkin menü katılımcıların beğenisine sunuldu.

