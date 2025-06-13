Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Dr. Gülsen Ataseven'in İlham Verici Hayatı

85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven, ömrünü gönüllülüğe adayıp gençlere ilham vermeye devam ediyor. Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) bünyesinde sevenleriyle bir araya gelen Ataseven, edebiyat ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir etkinlikte biyografisine dair detayları paylaştı.

Yazar Ayşe Pehlivan'ın Gözüyle Ataseven

Yazar Ayşe Pehlivan, 'Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları' adlı biyografi kitabının imza gününde, biyografilerin yalnızca kitaplar olmadığını vurguladı. Pehlivan, bireylerin yaşam hikayelerinin başkalarına ışık tutabileceğini ifade ederek, herkesin kendi hikayesini yazmasını önerdi.

Pehlivan, Ataseven ile ilk tanıştığında yaşadığı güçlü motivasyonu şöyle aktardı: "Tanışır tanışmaz insana sağlamış olduğu o güçlü motivasyon, ondan sonraki yolculuklarda çok büyük bir enerji sağlıyor. O söylerken kendisinin dışındakilerle ilgili konuştuğu için de hemen katılabiliyorsunuz."

Dr. Ataseven'in Mesajı

Dr. Gülsen Ataseven, kitabın yazarı Ayşe Pehlivan'ın yıllarca hayatını takip ettiğini ve hatıralarını topladığını belirtti. Ataseven, kitabın amaçlarından birinin, okurların kalplerine dokunarak iyilik yapma arayışında olmaları olduğunu söyledi. "Allah imtihan etti. Her kronik rahatsızlık için sevap verileceğini biliyoruz. Bu kitap ile hatıralarım, okuyanların hayatına bir etki bırakabilir." dedi.

Okuyucularından dua etmelerini isteyen Ataseven, “Hayırları başka bir hayır takip etsin” diyerek, iyilik çizgisinde yürümeye çağırdı. Onun yaşam öyküsü, yalnızca bir bireyin hikayesi değil, aynı zamanda bir duruş ve sosyal bir sorumluluk örneği sunuyor.

Gönüllülük, İyilik ve Toplumsal Katkı

'Gönüllülük Dünyasının Doktoru' adlı eser, Ataseven'in 60 yılı aşkın gönüllü emeğini ve topluma olan katkılarını aktarıyor. Kitap, onun çocukluk yıllarından itibaren edindiği ahlaki ve insani değerlerin, onu nasıl bir toplum öncüsü haline getirdiğini inceliyor.

Özellikle kadınların sosyal hayatta görünürlüğünün sınırlı olduğu dönemlerde aktif bir gönüllü olan Ataseven’in, deprem bölgelerinden vakıf merkezlerine kadar uzanan emeği, okuyucuya yalnızca bir yaşam öyküsü değil, gönülden yapılan iyiliğin dönüştürücü gücünü de sunuyor.

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven (ortada), Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nda (HEKVA) sevenleriyle bir araya geldi. Ayşe Pehlivan'ın (sağda) hazırladığı "Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı biyografi kitabının imza gününe Ataseven'in dostu Fatma Çalıkavak (solda) ile edebiyat, sanat ve akademi dünyasından pek çok kişi katıldı.

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven (ortada), Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nda (HEKVA) sevenleriyle bir araya geldi. Ayşe Pehlivan'ın (sağda) hazırladığı "Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı biyografi kitabının imza gününe Ataseven'in dostu Fatma Çalıkavak (solda) ile edebiyat, sanat ve akademi dünyasından pek çok kişi katıldı.