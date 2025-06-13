DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,67 -0,01%
ALTIN
4.285,88 -0,07%
BITCOIN
4.171.976,83 0%

Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven, yaşamı ve gönüllülük çalışmalarıyla gençlere ilham vermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 00:38
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Dr. Gülsen Ataseven'in İlham Verici Hayatı

85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven, ömrünü gönüllülüğe adayıp gençlere ilham vermeye devam ediyor. Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) bünyesinde sevenleriyle bir araya gelen Ataseven, edebiyat ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir etkinlikte biyografisine dair detayları paylaştı.

Yazar Ayşe Pehlivan'ın Gözüyle Ataseven

Yazar Ayşe Pehlivan, 'Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları' adlı biyografi kitabının imza gününde, biyografilerin yalnızca kitaplar olmadığını vurguladı. Pehlivan, bireylerin yaşam hikayelerinin başkalarına ışık tutabileceğini ifade ederek, herkesin kendi hikayesini yazmasını önerdi.

Pehlivan, Ataseven ile ilk tanıştığında yaşadığı güçlü motivasyonu şöyle aktardı: "Tanışır tanışmaz insana sağlamış olduğu o güçlü motivasyon, ondan sonraki yolculuklarda çok büyük bir enerji sağlıyor. O söylerken kendisinin dışındakilerle ilgili konuştuğu için de hemen katılabiliyorsunuz."

Dr. Ataseven'in Mesajı

Dr. Gülsen Ataseven, kitabın yazarı Ayşe Pehlivan'ın yıllarca hayatını takip ettiğini ve hatıralarını topladığını belirtti. Ataseven, kitabın amaçlarından birinin, okurların kalplerine dokunarak iyilik yapma arayışında olmaları olduğunu söyledi. "Allah imtihan etti. Her kronik rahatsızlık için sevap verileceğini biliyoruz. Bu kitap ile hatıralarım, okuyanların hayatına bir etki bırakabilir." dedi.

Okuyucularından dua etmelerini isteyen Ataseven, “Hayırları başka bir hayır takip etsin” diyerek, iyilik çizgisinde yürümeye çağırdı. Onun yaşam öyküsü, yalnızca bir bireyin hikayesi değil, aynı zamanda bir duruş ve sosyal bir sorumluluk örneği sunuyor.

Gönüllülük, İyilik ve Toplumsal Katkı

'Gönüllülük Dünyasının Doktoru' adlı eser, Ataseven'in 60 yılı aşkın gönüllü emeğini ve topluma olan katkılarını aktarıyor. Kitap, onun çocukluk yıllarından itibaren edindiği ahlaki ve insani değerlerin, onu nasıl bir toplum öncüsü haline getirdiğini inceliyor.

Özellikle kadınların sosyal hayatta görünürlüğünün sınırlı olduğu dönemlerde aktif bir gönüllü olan Ataseven’in, deprem bölgelerinden vakıf merkezlerine kadar uzanan emeği, okuyucuya yalnızca bir yaşam öyküsü değil, gönülden yapılan iyiliğin dönüştürücü gücünü de sunuyor.

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven (ortada), Hanımlar Eğitim ve Kültür...

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven (ortada), Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nda (HEKVA) sevenleriyle bir araya geldi. Ayşe Pehlivan'ın (sağda) hazırladığı "Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı biyografi kitabının imza gününe Ataseven'in dostu Fatma Çalıkavak (solda) ile edebiyat, sanat ve akademi dünyasından pek çok kişi katıldı.

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven (ortada), Hanımlar Eğitim ve Kültür...

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven (ortada), Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nda (HEKVA) sevenleriyle bir araya geldi. Ayşe Pehlivan'ın (sağda) hazırladığı "Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı biyografi kitabının imza gününe Ataseven'in dostu Fatma Çalıkavak (solda) ile edebiyat, sanat ve akademi dünyasından pek çok kişi katıldı.

İLGİLİ HABERLER

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!