Dronla Görüntülenen Demirkapı Tüneli'nin Kıvrımlı Yolu

Demirkapı Tüneli'nin Kıvrımlı Yolu Dronla Görüntülendi

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol, son teknoloji ile donatılan dronlar sayesinde etkileyici bir şekilde görüntülendi. Çift tüpten oluşan bu tünel, Antalya ile Konya arasındaki en kısa ulaşım güzergahını sunuyor.

İki yıl önce hizmete açılan Demirkapı Tüneli, Antalya'yı Konya’ya bağlamakla kalmayıp, İbradı ilçesindeki bağlantı yollarıyla günlük olarak binlerce sürücünün geçişine olanak tanıyor. Bu tünel ve bağlantı yolları, sürücülere sadece 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçiş imkanı sunuyor.

Demirkapı Tüneli, Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksında yer alıyor. Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu güzergahında bulunan kıvrımlı yol, muhteşem gün batımında dron ile görüntülendi. Bu görsel şölen, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol dronla görüntülendi.

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Demirkapı Tüneli güzergahındaki kıvrımlı yol dronla görüntülendi.