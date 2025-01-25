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DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'de sağlık müdahalesini güçlendirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:59
DSÖ, Gazze'de Ateşkes Anlaşması ile Sağlık Müdahalesini Artırıyor

DSÖ, Gazze'deki Sağlık Yardımını Artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes mutabakatının Gazze'deki sağlık müdahalelerini artırdığını duyurdu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Ghebreyesus, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında X platformundan bilgi paylaşımında bulundu. DSÖ'nün bu gelişmeden itibaren Gazze'deki sağlık müdahalelerini artırdığı bilgisini veren Ghebreyesus, bu hafta bölgeye 70 bin litre yakıt ulaştırıldığını ve bunun, Gazze'deki 20 kısmen işlevsel sağlık tesisi ile hastane ve ambulansların faal kalmasına yardımcı olacağını belirtti.

Temel Tıbbi Malzemelerin Ulaştırılması

Gazze'de DSÖ'nün stoklarından 6 hastane ve tıbbi noktaya, kuzey ile güneydeki 21 acil tıbbi ekibe temel tıbbi malzeme ulaştırdığını aktaran Ghebreyesus, bu malzemelerin anne bakım ihtiyaçları, travma, yetersiz beslenme, bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi konularda 50 hastayı destekleyeceğini ifade etti.

Koşullar Hala Zorlu

Ghebreyesus, Gazze'deki koşulların zorluğunu vurgulayarak, yardım operasyonlarının karmaşık bir şekilde devam ettiğine dikkat çekti. DSÖ ekiplerinin acil ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri ulaştırma ve sağlık sisteminin daha çabuk toparlanması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

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