DSÖ: Gazze'den 37 Hasta Mısır'a Tıbbi Tahliye Edildi

DSÖ, Gazze'deki Hastaların Tahliyesini Duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki 37 hastanın Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tıbbi tahliyesinin yapıldığını açıkladı.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun kapatmış olduğu Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024'ten bu yana gerçekleşen ilk tıbbi tahliye için sosyal medya platformu X'ten bilgilendirme yaptı.

Bugün yapılan tahliye ile Gazze'deki 34'ü çocuk 37 hasta ve 39 refakatçi, Mısır'a geçiş yaptı. Ghebreyesus, Mısır hükümetine, Gazze'deki hastaların tedavi süreçlerinde sunduğu destek için teşekkürlerini iletti.

Ghebreyesus ayrıca, "Tıbbi tahliyelerin mümkün olan tüm rotalar üzerinden hızlandırılması için çağrıda bulunuyoruz. Binlerce hayat buna bağlı." ifadelerinde bulundu.

DSÖ, Gazze'de hala 12 ila 14 bin kişinin acil özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Refah Sınır Kapısı'nın Durumu

Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs 2024'te İsrail ordusu tarafından kapatılmıştı. Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalı kaldı. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta sağlanan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında bu kapının yeniden açılması da yer almaktadır.