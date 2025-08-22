DSÖ ve WMO'dan Uyarı: Aşırı Sıcaklar İşçi Sağlığı ve Verimliliğini Tehdit Ediyor

DSÖ ve WMO'dan Uyarı: Aşırı Sıcaklar İşçi Sağlığını Tehdit Ediyor

Rapor ve rehber yayımlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcakların işçi sağlığı ve üretkenliği üzerindeki risklerine dikkat çeken ortak bir rapor ve rehber yayımladı. Kuruluşlar, artan sıcaklıkların özellikle tarım, inşaat ve balıkçılık sektörlerinde çalışan milyonlarca kişiyi düzenli olarak "tehlikeli" sıcaklıklara maruz bıraktığını vurguladı.

Raporun öne çıkan bulguları

Raporda, sıcaklıkların sıklığı ve şiddetinin hızla arttığı; 20 derecenin üzerindeki her bir derece artışının işçi verimliliğini yüzde 2 ila 3 oranında düşürdüğü kaydedildi. Ayrıca çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli topluluklar gibi grupların yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkilendiği belirtildi.

WMO verilerine göre 2024'ün şu ana kadar kaydedilen "en sıcak yıl" olduğu, 40-50 derece üzerine çıkan sıcaklıkların giderek yaygınlaştığı raporda yer aldı ve bunun engellenmesi için acil önlem çağrısı yapıldı.

Somut adım çağrısı: Mesleki sıcaklık eylem planları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine atıfta bulunan raporda, dünya genelinde 2,4 milyardan fazla işçinin aşırı sıcağa maruz kaldığı ve bunun her yıl 22,8 milyondan fazla iş kazasına yol açtığı paylaşıldı. Raporda hükümetler ve işverenlere "mesleki sıcaklık eylem planları" hazırlamaları yönünde somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Hazırlanan rehberde, orta yaşlı, yaşlı veya kronik hastalığı olanlar gibi risk gruplarına özel destek sağlanması; işçiler, işverenler ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi; teknolojik çözümler ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gibi öneriler yer aldı.

Sürdürülebilir kalkınma ile bağlantı

Rehberin Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olduğu vurgulandı. Raporda, aşırı sıcaklara karşı atılacak adımların yalnızca işçi sağlığını korumakla kalmayacağı, aynı zamanda yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyeceği ifade edildi.

Yetkili görüşü

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, raporda aşırı sıcakların artık sadece ekvatora yakın ülkelere sınırlı kalmadığını, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Barrett, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek: "İşçileri, aşırı sıcaktan korumak sadece sağlık için değil, ekonomi için de zorunlu." ifadesini kullandı.