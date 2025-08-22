DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,67 0,09%
ALTIN
4.389,2 0,1%
BITCOIN
4.595.778,3 0,63%

DSÖ ve WMO'dan Uyarı: Aşırı Sıcaklar İşçi Sağlığı ve Verimliliğini Tehdit Ediyor

DSÖ ve WMO, artan aşırı sıcakların milyonlarca işçinin sağlığını ve verimliliğini etkilediğini belirterek, hükümet ve işverenleri 'mesleki sıcaklık eylem planları' hazırlamaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:19
DSÖ ve WMO'dan Uyarı: Aşırı Sıcaklar İşçi Sağlığı ve Verimliliğini Tehdit Ediyor

DSÖ ve WMO'dan Uyarı: Aşırı Sıcaklar İşçi Sağlığını Tehdit Ediyor

Rapor ve rehber yayımlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcakların işçi sağlığı ve üretkenliği üzerindeki risklerine dikkat çeken ortak bir rapor ve rehber yayımladı. Kuruluşlar, artan sıcaklıkların özellikle tarım, inşaat ve balıkçılık sektörlerinde çalışan milyonlarca kişiyi düzenli olarak "tehlikeli" sıcaklıklara maruz bıraktığını vurguladı.

Raporun öne çıkan bulguları

Raporda, sıcaklıkların sıklığı ve şiddetinin hızla arttığı; 20 derecenin üzerindeki her bir derece artışının işçi verimliliğini yüzde 2 ila 3 oranında düşürdüğü kaydedildi. Ayrıca çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli topluluklar gibi grupların yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkilendiği belirtildi.

WMO verilerine göre 2024'ün şu ana kadar kaydedilen "en sıcak yıl" olduğu, 40-50 derece üzerine çıkan sıcaklıkların giderek yaygınlaştığı raporda yer aldı ve bunun engellenmesi için acil önlem çağrısı yapıldı.

Somut adım çağrısı: Mesleki sıcaklık eylem planları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine atıfta bulunan raporda, dünya genelinde 2,4 milyardan fazla işçinin aşırı sıcağa maruz kaldığı ve bunun her yıl 22,8 milyondan fazla iş kazasına yol açtığı paylaşıldı. Raporda hükümetler ve işverenlere "mesleki sıcaklık eylem planları" hazırlamaları yönünde somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Hazırlanan rehberde, orta yaşlı, yaşlı veya kronik hastalığı olanlar gibi risk gruplarına özel destek sağlanması; işçiler, işverenler ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmesi; teknolojik çözümler ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gibi öneriler yer aldı.

Sürdürülebilir kalkınma ile bağlantı

Rehberin Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olduğu vurgulandı. Raporda, aşırı sıcaklara karşı atılacak adımların yalnızca işçi sağlığını korumakla kalmayacağı, aynı zamanda yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyeceği ifade edildi.

Yetkili görüşü

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, raporda aşırı sıcakların artık sadece ekvatora yakın ülkelere sınırlı kalmadığını, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Barrett, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek: "İşçileri, aşırı sıcaktan korumak sadece sağlık için değil, ekonomi için de zorunlu." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
4
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
5
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
6
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı
7
Celal Bayar 39. Yılında Kabri Başında Anıldı — Gemlik'te Tören

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası