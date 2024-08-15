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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Hacı Bektaş Veli'ye Anma Mesajı

Aksakal, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 753. yılında rahmetle andı, sevgi ve hoşgörüsünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:56
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Hacı Bektaş Veli'ye Anma Mesajı

Hacı Bektaş Veli'nin Anma Mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 753. yıl dönümünde rahmetle andı.

Aksakal, hazırladığı mesajında, Hacı Bektaş Veli'nin insanlık için aydınlatıcı bir rehber olduğunu, sevgi ve anlayış dolu bir dünya inşa etme çabalarına vurgu yaptı. Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

Hacı Bektaş Veli'nin Anlayışı

"Sadece bir düşünür ve bilgi kaynağı değil, yaşamı boyunca İslam'ın özünü sevgi ve hoşgörüyle anlayarak yansıtan Hacı Bektaş Veli, insanları ortak değerlerde bir araya getiren bir lider olmuştur. Ölümünün 753. yıl dönümünde, onun derin bilgeliği ve hoşgörüsüyle sağladığı ışığı anmak, sadece kendi dönemi için değil tüm zamanlar için bir örnek oluşturduğunu hatırlamak önemlidir."

Aksakal, bu anlamlı gün vesilesiyle Hacı Bektaş Veli'yi ve tüm erenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

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