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Dublin'de Filistin İçin Büyük Yürüyüş Düzenlendi

Dublin'de düzenlenen yürüyüşte eylemciler, Filistin'e destek verirken İsrail'e karşı yaptırım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:07
Dublin'de Filistin İçin Büyük Yürüyüş Düzenlendi

Dublin'de Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin halkına destek amacıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, Dublin'deki Garden of Remembrance Parkı'nda toplanan eylemcilerle başladı ve İrlanda Parlamentosu önüne kadar devam etti.

İsrail'e Tepki ve Yaptırım Çağrıları

Yürüyüş sırasında eylemciler, İsrail'e karşı protesto ifadeleriyle dolu sloganlar attı. "Filistin için özgürlük ve adalet", "Yaptırım zamanı" ve "Dr. Husam Ebu Safiyye’yi serbest bırakın" yazılı pankartlar açarak dikkat çektiler.

Göstericiler, İsrail'e yönelik ekonomik, siyasi ve diplomatik yaptırımların uygulanması için yetkilileri göreve çağırdı. Uluslararası toplumun bu konuda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Dayanışma Mesajları ve Konuşmalar

Parlamento binası önünde yapılan konuşmalarda, Filistin halkı'nın uğradığı baskılara dikkat çekilerek dayanışma mesajları verildi. Yürüyüşe katılan Filistin kökenli İrlanda vatandaşı Roisin El Cherif, bu buluşmanın amacını şu şekilde ifade etti:

"Bugün burada hepimiz, soykırıma maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmamızı göstermek ve hükümetlerimize, Filistin halkına yönelik sıkıntıların ve adaletsizliklerin henüz sona ermediğini hatırlatmak için toplandık."

El Cherif, işgale uğramış İrlanda'da hükümetin daha fazlasını yapması gerektiğini savundu ve yeni hükümetin "İşgal Altındaki Topraklar" yasa tasarısını geri plana ittiğine dikkat çekti. Filistin halkına yönelik adaletsizlikler sona erene kadar, onların her zaman akıllarında ve kalplerinde olacağını belirtti.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin için yürüyüş yapıldı. Dublin'deki Garden of Remembrance...

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin için yürüyüş yapıldı. Dublin'deki Garden of Remembrance Parkı'nda toplanan eylemciler, İrlanda Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında eylemciler, İsrail'e tepki içeren sloganlar attı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin için yürüyüş yapıldı. Dublin'deki Garden of Remembrance...

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin için yürüyüş yapıldı. Dublin'deki Garden of Remembrance Parkı'nda toplanan eylemciler, İrlanda Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında eylemciler, İsrail'e tepki içeren sloganlar attı.

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