Dune: Prophecy Dizisi BluTV'de Yayına Girdi Hızla Geri Sayım Başladı

Dune: Prophecy Dizisi BluTV'de Yayına Girdi

Dune evreninde geçen "Dune: Prophecy" dizisinin ön gösterimi, Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi. Merakla beklenen yapım, 18 Kasım'da BluTV'de yayınlanacak.

İki Kız Kardeşin Efsanevi Görevi

Dizi, iki kız kardeşin insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşarak efsanevi bir tarikat kurmasını konu alıyor. Bu tematik derinlik, izleyicileri sahneye kilitleyecek gibi görünüyor.

Eleştirmenlerden Olumlu Yorumlar

Gösterim sonrasında yaptığı açıklamalarda sinema eleştirmeni Kerem Akça, dizinin heyecan verici bir dünya yarattığını vurguladı. Akça, "Farklı bir evren üzerinden gitmişler. Teknik ekip, enerjik bir dünya yaratmak için başarılı bir iş çıkarmış," ifadelerini kullandı. Ayrıca, dizinin film serilerinden daha başarılı olacağına inandığını belirtti.

Bir diğer sinema eleştirmeni Ali Ulvi Uyanık ise yapımın güçlü olduğunu ifade ederek, "Dune evrenine girip orada kalmak isteyenler için ideal bir dizi. Teknik açıdan başarılı bulunmayan hiçbir detay yok," dedi. Yetişkin izleyicileri de dikkate alan yapımın, psikolojik olarak sert bir deneyim sunduğunu ve "tatmin edici bir fantastik yapım" olduğunu ifade etti.

Yaratıcılardan İlham

Dizi, Brian Herbert ve Kevin J. Anderson tarafından kaleme alınan "Sisterhood of Dune" romanından esinlenilerek hazırlandı. Yapımcılığını ise Max ve Legendary Television üstleniyor.

İzleyicide Merak Uyandıran Oyuncu Kadrosu

Yapımda, Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong gibi ünlü isimlerin yanı sıra Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea ve daha birçok yetenekli oyuncu bulunuyor.

Dune evreninin derinliklerine inmeye hazır olun! 18 Kasım'ı bekleyin ve BluTV'de bu epik yolculuğa katılın.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.