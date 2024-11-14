DOLAR
34,36 -0,05%
EURO
36,32 0,01%
ALTIN
2.819,1 0,85%
BITCOIN
3.129.839,22 -1,13%

Dune: Prophecy Dizisi BluTV'de Yayına Girdi Hızla Geri Sayım Başladı

Dune evreninde geçen 'Dune: Prophecy' dizisi, 18 Kasım'da BluTV'de izleyiciyle buluşacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:56
Dune: Prophecy Dizisi BluTV'de Yayına Girdi Hızla Geri Sayım Başladı

Dune: Prophecy Dizisi BluTV'de Yayına Girdi

Dune evreninde geçen "Dune: Prophecy" dizisinin ön gösterimi, Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi. Merakla beklenen yapım, 18 Kasım'da BluTV'de yayınlanacak.

İki Kız Kardeşin Efsanevi Görevi

Dizi, iki kız kardeşin insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşarak efsanevi bir tarikat kurmasını konu alıyor. Bu tematik derinlik, izleyicileri sahneye kilitleyecek gibi görünüyor.

Eleştirmenlerden Olumlu Yorumlar

Gösterim sonrasında yaptığı açıklamalarda sinema eleştirmeni Kerem Akça, dizinin heyecan verici bir dünya yarattığını vurguladı. Akça, "Farklı bir evren üzerinden gitmişler. Teknik ekip, enerjik bir dünya yaratmak için başarılı bir iş çıkarmış," ifadelerini kullandı. Ayrıca, dizinin film serilerinden daha başarılı olacağına inandığını belirtti.

Bir diğer sinema eleştirmeni Ali Ulvi Uyanık ise yapımın güçlü olduğunu ifade ederek, "Dune evrenine girip orada kalmak isteyenler için ideal bir dizi. Teknik açıdan başarılı bulunmayan hiçbir detay yok," dedi. Yetişkin izleyicileri de dikkate alan yapımın, psikolojik olarak sert bir deneyim sunduğunu ve "tatmin edici bir fantastik yapım" olduğunu ifade etti.

Yaratıcılardan İlham

Dizi, Brian Herbert ve Kevin J. Anderson tarafından kaleme alınan "Sisterhood of Dune" romanından esinlenilerek hazırlandı. Yapımcılığını ise Max ve Legendary Television üstleniyor.

İzleyicide Merak Uyandıran Oyuncu Kadrosu

Yapımda, Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong gibi ünlü isimlerin yanı sıra Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea ve daha birçok yetenekli oyuncu bulunuyor.

Dune evreninin derinliklerine inmeye hazır olun! 18 Kasım'ı bekleyin ve BluTV'de bu epik yolculuğa katılın.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Kırklareli'de Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
3
3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı
4
Diyanet Başkanı Erbaş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Dudiç ile Görüştü
5
Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor
6
Zuckerberg'den Eşine Romantik Hediye: T-Pain ile Şarkı
7
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!