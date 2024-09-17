DOLAR
34,06 0,02%
EURO
37,87 0,04%
ALTIN
2.813,83 0,03%
BITCOIN
2.053.515,41 -0,33%

Dünya Bankası, Bangladeş'e 2 Milyar Dolar Kredi Taahhüdünde Bulundu

Bangladeş'in sağlık ve çevre reformlarını desteklemek için Dünya Bankası 2 milyar dolarlık kredi taahhüdü verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:34
Dünya Bankası, Bangladeş'e 2 Milyar Dolar Kredi Taahhüdünde Bulundu

Dünya Bankası'ndan Bangladeş'e Büyük Destek

Dünya Bankası, Bangladeş’in geçici hükümetinin reform çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 milyar dolar değerinde bir kredi taahhüdünde bulundu.

Görüşme Detayları

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen görüşmede, ülkenin geçici hükümetine başkanlık eden Muhammed Yunus ve Dünya Bankası'nın Bangladeş ve Butan Direktörü Abdoulaye Seck bir araya geldi. Seck, Dünya Bankası'nın, sağlık ve çevre alanındaki iyileştirilere katkıda bulunmak adına mevcut mali yıl içerisinde kritik reformları desteklemek için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni kredi sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

Destek ve Reformların Önemi

Seck, Bangladeş’in mali ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapacağını belirterek, gençler için bu reformların kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yunus, Dünya Bankası'nın, ülkenin reform süreçlerine destek olabilmesi adına daha esnek olması gerektiğine dikkat çekti.

Protestolar ve Gelişmeler

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararı sonrasında ciddi protestolar patlak vermişti. Temmuz ayında başlayan bu gösteriler, Yüksek Mahkemenin kontenjan oranlarını azaltmasıyla son bulmuştu. Ancak gösteriler sırasında ortaya çıkan şiddet olayları, birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin gözaltına alınmasına neden oldu. Başbakan Şeyh Hasina ise olayların gidişatı üzerine resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan’a gitmeyi tercih etti.

Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet lideri olarak göreve başladı ve ülkenin köklü sorunlarıyla başa çıkmak için çaba göstereceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 18 Eylül 2024'teki Önemli Olaylar
2
Uluslararası Af Örgütü'nden Tunus'taki Gözaltılara Sert Tepki
3
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Yalanlama: Ölü ve Yaralı Sayıları Hakkında Açıklama
4
Dedemin Gözyaşları Filminin Gala Töreni Kanyon AVM'de Gerçekleşti
5
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
6
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
7
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Lübnan'daki Patlamalar İsrail'in Terör Eylemi

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?