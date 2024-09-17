Dünya Bankası, Bangladeş'e 2 Milyar Dolar Kredi Taahhüdünde Bulundu

Dünya Bankası'ndan Bangladeş'e Büyük Destek

Dünya Bankası, Bangladeş’in geçici hükümetinin reform çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 milyar dolar değerinde bir kredi taahhüdünde bulundu.

Görüşme Detayları

Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen görüşmede, ülkenin geçici hükümetine başkanlık eden Muhammed Yunus ve Dünya Bankası'nın Bangladeş ve Butan Direktörü Abdoulaye Seck bir araya geldi. Seck, Dünya Bankası'nın, sağlık ve çevre alanındaki iyileştirilere katkıda bulunmak adına mevcut mali yıl içerisinde kritik reformları desteklemek için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni kredi sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

Destek ve Reformların Önemi

Seck, Bangladeş’in mali ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapacağını belirterek, gençler için bu reformların kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yunus, Dünya Bankası'nın, ülkenin reform süreçlerine destek olabilmesi adına daha esnek olması gerektiğine dikkat çekti.

Protestolar ve Gelişmeler

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararı sonrasında ciddi protestolar patlak vermişti. Temmuz ayında başlayan bu gösteriler, Yüksek Mahkemenin kontenjan oranlarını azaltmasıyla son bulmuştu. Ancak gösteriler sırasında ortaya çıkan şiddet olayları, birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin gözaltına alınmasına neden oldu. Başbakan Şeyh Hasina ise olayların gidişatı üzerine resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan’a gitmeyi tercih etti.

Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet lideri olarak göreve başladı ve ülkenin köklü sorunlarıyla başa çıkmak için çaba göstereceğini belirtti.