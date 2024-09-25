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Dünyada Her Üç Çocuktan Biri Miyop

Yeni bir araştırma, dünyadaki her üç çocuktan birinin miyopi sorunu yaşadığını ortaya koyuyor. Ekran süresi ve iç mekan aktiviteleri etkili faktörler.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:52
Dünyada Her Üç Çocuktan Biri Miyop

Dünyada Miyopi Sorunu: Her 3 Çocuktan 1'i Etkileniyor

Son günlerde gerçekleştirilen bir araştırma, dünyada her üç çocuktan en az birinin miyopi sorunu ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Bu çalışma, Çin'deki Sun Yat-Sen Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü.

Araştırma Kapsamı

Dünya çapında 50 ülkeden 5 milyondan fazla çocuğun ve gencin uzağı görme yetenekleri incelendi. Elde edilen veriler, her üç çocuktan birinin miyopi rahatsızlığından etkilendiğini gösterdi.

Gelecekteki Beklentiler

Araştırma sonuçları, 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyopi riski taşıyabileceğini öngörüyor. Çalışmanın ekibindeki uzmanlar, bu oranların zamanla artmasını bekliyor. Özellikle 1990 ile 2023 yılları arasında miyopi oranının 3 kat artarak %36’ya ulaştığı tespit edildi.

Kovid-19'un Etkisi

İç mekanlarda geçirilen zamanın Kovid-19 salgını süresince artmasının, miyopi oranlarının önemli ölçüde yükselmesinde etken olduğu ifade ediliyor.

Genetik ve Çevresel Faktörler

Miyopi, genetik yönden de etkilenebiliyor; ancak dış etmenlerin rolü de hayati. Araştırmacılar, Asya'daki çocukların eğitime daha erken başlamasının, Afrika'daki çocuklara kıyasla miyopi oranını 7 kat artırdığını belirtiyor.

Ekran Süresinin Riski Artırması

Uzun süre ekran karşısında kalmanın miyopi riskini artırdığına dair bulgular mevcut. Özellikle, erkek çocuklara göre daha az dışarıda vakit geçiren kız çocukları, okuma, yazma ve bilgisayar gibi "yakın mesafeden bakmayı gerektiren" aktivitelerle daha fazla ilgileniyor.

Uzman Görüşü

Araştırmanın yazarları, "Miyopinin gelecekte küresel bir sağlık sorunu haline gelebileceğini kabul etmek çok önemli" diyerek bu durumu vurguladı.

Araştırma, British Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlandı.

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