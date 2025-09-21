Duran: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanıması uluslararası hukuka destek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine destek olarak değerlendirdi.

İletişim Başkanı'ndan değerlendirme

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir."

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, Gazze'de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin'i tanıyan ülkelerin, tarihin doğru tarafında yer aldığını belirten Duran, bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin'in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

"Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz."

"Türkiye olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz."

