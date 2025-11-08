Düzce Belediyesi: 'Deprem Parası Süleyman Soylu Kültür Merkezi' iddiası asılsız

Düzce Belediyesi'nden 'Deprem Parası' İddiasına Sert Yanıt

Düzce Belediyesi, bazı yayın organlarında yer alan “Deprem parası Süleyman Soylu Kültür Merkezi inşaatına harcanmış” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediye açıklamasında iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğu vurgulandı.

Açıklamanın Ana Noktaları

Açıklamada, haberde öne sürülen "Düzce Belediyesi’nin deprem yardımı ödeneğini Süleyman Soylu Kültür Merkezi yapımında kullandığı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Belediyeye göre söz konusu yapı belediyenin sorumluluğunda değildir ve adı da haberlerde geçtiği gibi Süleyman Soylu Kültür Merkezi değildir.

Belediye, ödeneğin gerçekte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanıldığını; bu kaynakların Düzce’de 23 Kasım depreminden etkilenen bölgelerde toplumsal dayanışma, afet bilinci ve sosyal rehabilitasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalar için harcandığını açıkladı.

Projenin Amacı ve Devralma Süreci

Belediye açıklamasında projenin asıl amacının özellikle Roman vatandaşlara yönelik toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyal-kültürel ihtiyaçları karşılamak olduğu kaydedildi. İnşaat sürecinin tamamlanmasının ardından tesisin adı "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" olarak düzenlenmiş ve yapının tümü Düzce Valiliği sorumluluğuna devredilmiştir.

Şeffaflık ve Denetim

Belediye, projenin Sayıştay raporlarında da yer aldığı şekilde "afet sonrası toplumun yeniden yapılandırılması ve dayanıklılık artırma faaliyetleri" kapsamında değerlendirildiğini, tüm harcamaların belgelenip yasal denetime tabi tutulduğunu açıkladı. Ayrıca çalışma kapsamında herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel harcama yapılmadığı ifade edildi.

Ek Bilgiler

Açıklamada fotoğraflarda merkezin önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isminin yer almadığı, ayrıca bakanın belediye başkanına mektup göndererek merkeze isminin verilmesini talep etmediği belirtildi.

Belediye, bu nedenlerle ilgili haberlerin gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu, Düzce Belediyesi'nin amaç dışı kaynak kullanımı veya usulsüz harcama yapmadığını kamuoyunun bilgisine sundu.

