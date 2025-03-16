Düzce'de 200 Kilogramlık Ağırlıkla Seyit Onbaşı Anıldı

Düzce'de Seyit Onbaşı Anısına Duygusal Sosyal Deney

Düzce'de, Çanakkale Zaferi'nin büyük kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deneyde, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Düzce Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü münasebetiyle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Anıtpark Meydanı'na Seyit Onbaşı'nın kahramanlık gösterdiği dönemdeki 215 kilogramlık top mermisini anımsamak amacıyla yaklaşık 200 kilogramlık bir ağırlık bırakıldı. Belediye çalışanları, meydandan geçen vatandaşlardan bu ağırlığı kaldırmak için yardım istedi.

Vatandaşların ağırlığın kilogramını tahmin etmeleri istendi ve onlara Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı hatırlatıldı. Gelen tepkiler, insanların galip geldikleri bu sosyal deneyle birlikte, geçmişteki bu büyük fedakarlığı anımsamalarını sağladı.

Kent halkı, bu etkinlikle birlikte Seyit Onbaşı'nın cesareti ve fedakarlığı karşısında duyduğu saygıyı bir kez daha yaşarken, tekrar gözlerindeki yaşları tutamadılar.

Düzce'de, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deneyde, vatandaşlar kent meydanına bırakılan 200 kilogramlık ağırlığı kaldırma girişimi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Düzce'de, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deneyde, vatandaşlar kent meydanına bırakılan 200 kilogramlık ağırlığı kaldırma girişimi sırasında duygusal anlar yaşadı.