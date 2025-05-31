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Düzce'de Kamyonun Dorse Kapağı Bisikletliye Çarptı

Düzce'de dorse kapağı açık kamyon, bisikletli bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:37
Düzce'de Kamyonun Dorse Kapağı Bisikletliye Çarptı

Düzce'de Kaza: Kamyonun Dorse Kapağı Bisikleti Vurdu

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde, seyir halindeki bir kamyonun açılmış dorse kapağı, bisikletli bir gence çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Olay, F.N. isimli bisikletlinin, 81 ABR 008 plakalı kamyonun dorse kapağının açılmasının ardından yaşandı.

Bölgedeki Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde bisikletiyle ilerleyen F.N., ani bir çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Olayı görerek hemen yardım eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hızlı bir şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazanın sebebine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarptığı bisikletli yaralandı.

Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarptığı bisikletli yaralandı.

Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarptığı bisikletli yaralandı.

Düzce'de, seyir halindeki kamyonun açılan dorse kapağının çarptığı bisikletli yaralandı.

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