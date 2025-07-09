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Düzce'de Karısı Tarafından Bıçaklanan Yusuf Y. Hayatını Kaybetti

Düzce'de, karısı tarafından bıçaklanan Yusuf Y. yaşamını yitirdi. Cenazesi defnedildi, şüpheli B.Y. adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:11
Düzce'de Karısı Tarafından Bıçaklanan Yusuf Y. Hayatını Kaybetti

Düzce'de meydana gelen trajik olayda, karısı B.Y. tarafından bıçaklanan Yusuf Y. hayatını kaybetti.

Olay, Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak'ta, gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Y. ve eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında B.Y., kocasını bıçakla yaraladı.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yusuf Y'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Boğaziçi beldesindeki Kurbantepe Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle namazının ardından Kurbantepe Mezarlığı'na defnedildi.

Polis, olay sonrası B.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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