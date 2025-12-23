DOLAR
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı

Düzce'de ani soğuma üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdı. Dr. Sinan Özdemir, vücut direncini yüksek tutmayı ve ciddi semptomlarda acile başvurmayı önerdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:28
Düzce'de Kış Hastalıkları Artıyor: Uzmandan 'Vücut Direncini Yüksek Tutun' Uyarısı

Düzce'de kış hastalıkları kapıda: Uzmandan uyarı

Düzce’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken aniden düşmesiyle birlikte kış hastalıkları kapıyı çaldı. Mevsim geçişine hazırlıksız yakalanan ve vücut direnci düşen vatandaşlar, hastane acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Sinan Özdemir, havaların soğumasıyla birlikte acil servislerde artan başvurulara dikkat çekti. Dr. Özdemir, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan sonra ani düşüşlerin üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışa yol açtığını belirtti.

Okulların açılması ve toplu taşıma kullanımının virüslerin damlacık yoluyla bulaşmasını kolaylaştırdığını vurgulayan Özdemir, mevsimsel grip, influenza, sinüzit ve rinit vakalarının hastaneye başvuru sıklığını artırdığını söyledi.

Sıcak-soğuk dengesine dikkat edilmeli

Dr. Özdemir, hastalıklardan korunmak için vücut direncinin yüksek tutulması gerektiğini ifade etti: insanların soğuduğunda kalın giyinmesi ve kendilerini koruması gerektiğini, toplu taşıma kullananların zaman zaman dikkat etmekte zorlandığını belirtti. Sabahları ani soğuklara karşı dikkat edilmediğinde direnç kırılmasının görülebildiğini ekledi.

Genel vücut direncini korumak için meyve ve lifli gıda tüketiminin faydalı olacağını söyleyen Özdemir, halk arasında 'koronavirüsün tekrar arttığı' yönündeki değerlendirmelere ilişkin ise şu noktalara dikkat çekti: klinik olarak solunum yolu hastalıklarında artış gözlemlediklerini, ancak kesin tanının PCR testleriyle konulabileceğini, vakaların kaynağının covid-19, influenza veya diğer virüsler olup olmadığı konusunda genelleme yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Hafif semptomlar görüldüğünde evde istirahat ve vitamin takviyesi öneren Özdemir, burun akıntısı, öksürük ve hapşırma gibi durumlarda basit destekleyici tedavilerin uygulanabileceğini söyledi. Ancak dirençli ateş ve ciddi solunum güçlüğü durumunda vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.

