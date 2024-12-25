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Düzce'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de motosiklet ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:35
Düzce'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Kaza: Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Olay sonucunda yaralanan iki kişi, tedavi altına alındı.

Kaza, Melek A. yönetimindeki 81 AEG 668 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Muhammet A. kontrolündeki elektrikli bisikletin, Aydınpınar köyü yolu Düzce istikametinde Turaplar mevkiinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk yardımın ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına...

Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına...

Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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