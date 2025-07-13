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Düzce'de Off-Road Tutkunlarından '15 Temmuz' Turu

Düzce'de 75 arazi aracı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla off-road turu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 17:50
Düzce'de Off-Road Tutkunlarından '15 Temmuz' Turu

Düzce'de, 75 arazi aracı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslenerek, Korugöl, Yayla Göl ve Saklı Göl'de off-road turu gerçekleştirdi.

Düzce Valiliği ve Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü işbirliği ile düzenlenen bu etkinliğe, 72 arazi aracı ay yıldızlı bayraklarla katıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, etkinliğin başlangıç noktasında yaptığı açıklamada, 9 yıl önce milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yazdığı zafer ve demokrasi destanını anımsattı.

Aslan, "Bu destanın nesilden nesile aktarılması ve canlı tutulması için etkinlikler düzenliyoruz. 'Üç göller' destinasyonu, Düzce’nin turizm potansiyelini artırmak adına yürütülen yerel çalışmalarımızın bir parçasıdır." dedi.

Vali Aslan'ın elindeki Türk bayrağıyla turu başlatmasının ardından araçlar meydandan tek sıra halinde hareket etti. Etkinlik, Korugöl, Yayla Göl, Saklı Göl ve Yörük Yaylası güzergahında sona erdi.

Etkinliğe ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı.

Düzce'de Türk bayraklarıyla süslenen 75 arazi aracı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"...

Düzce'de Türk bayraklarıyla süslenen 75 arazi aracı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Korugöl, Yayla Göl ve Saklı Göl'de off-road turu yaptı. Tur, valilik önünden başladı.

Düzce'de Türk bayraklarıyla süslenen 75 arazi aracı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"...

Düzce'de Türk bayraklarıyla süslenen 75 arazi aracı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Korugöl, Yayla Göl ve Saklı Göl'de off-road turu yaptı. Tur, valilik önünden başladı.

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