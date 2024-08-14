Düzce'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Düzce'de Otomobil Yangını
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Gölyaka gişeleri yakınında meydana geldi.
Olayın Seyri
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Kadir G. yönetimindeki 41 AHE 229 plakalı otomobil, aniden yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek aşağıya indi ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye Müdahalesi
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Ancak olay sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.
Yol Çalışmaları ve Ulaşım
Ayrıca, güzergahta yol yapım çalışması yürüten Karayolları ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında yolu kısa bir süre trafiğe kapatmak zorunda kaldı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım tekrar normale döndü.