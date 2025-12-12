Düzce Karaçalı Süperlik İlkokulu 4/B'den 'Sigara ve Alkolün Zararları' Mesajı

Öğrencilerden Sağlıklı Yaşama Vurgu

Düzce Karaçalı Süperlik İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları afişlerle sigara ve alkolün zararlarını anlattı.

Karaçalı Süperlit İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek ve zararlı alışkanlıklara dikkat çekmek amacıyla "Sigara ve Alkolün Zararları" konulu slogan ve afiş tasarımı etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenleri rehberliğinde yürütülen grup çalışmasında öğrenciler, hem bireysel hem de toplumsal etkileri araştırarak fikirlerini afişlerine yansıttı.

Afişlerde, kısa ve etkili sloganlar; renkli çizimler, uyarıcı görseller ve mesaj verici semboller kullanıldı. Hazırlanan çalışmalar okul içinde büyük ilgi gördü ve etkinlik boyunca öğrencilerin iş birliği ile ortaya koydukları yaratıcılık dikkat çekti.

Etkinliğin amacı hakkında yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı bir yaşam tercihi olarak benimsemeleri bizim için çok önemli. Grup çalışması sayesinde hem iş birliği becerilerini geliştirdiler hem de toplumsal bir konuda sorumluluk aldılar" denildi.

Etkinlik, erken yaşta farkındalık oluşturmayı hedefleyerek öğrencilerin hem toplumsal duyarlılığını güçlendirdi hem de sağlıklı yaşam mesajının yayılmasına katkı sağladı.

