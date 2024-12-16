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e-Devlet Kapısı 16 Yaşında: Kullanıcı Sayısı 66,6 Milyona Ulaştı

Türkiye'nin dijital hizmet platformu e-Devlet Kapısı, 16 yaşına girdi ve kullanıcı sayısı 66,6 milyona ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:46
e-Devlet Kapısı 16 Yaşında: Kullanıcı Sayısı 66,6 Milyona Ulaştı

e-Devlet Kapısı 16 Yaşında

Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı, 16. yılını kutluyor. 2008 yılından bu yana, aralıksız büyüyen e-Devlet Kapısı, mevcutta 1079 kuruma ait 8 bin 379 dijital hizmet sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan’ın verdiği bilgilere göre, kullanıcı sayısı, Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla 66 milyon 656 bin 540 olarak kaydedildi. Son iki yılda giriş sayısının yıl sonu gelmeden 4 milyarın üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

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