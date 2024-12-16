e-Devlet Kapısı 16 Yaşında: Kullanıcı Sayısı 66,6 Milyona Ulaştı

e-Devlet Kapısı 16 Yaşında

Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı, 16. yılını kutluyor. 2008 yılından bu yana, aralıksız büyüyen e-Devlet Kapısı, mevcutta 1079 kuruma ait 8 bin 379 dijital hizmet sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan’ın verdiği bilgilere göre, kullanıcı sayısı, Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla 66 milyon 656 bin 540 olarak kaydedildi. Son iki yılda giriş sayısının yıl sonu gelmeden 4 milyarın üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Esed'in Korkunç Sorgu Merkezi

Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir diğer haberde, Esed rejiminin en ürpertici sorgu merkezi "Filistin Şubesi" görüntülendi. Girişimlerde yakılmış bazı evrak ve dosyaların yer aldığı sarsıcı çekimlerden birinde, bir hücre duvarında Türkçe olarak kazınmış yazılar ortaya çıktı.

Sezar Dosyası'ndaki Engeller Kalkıyor

Suriye'deki işkencecilerin sorumlu tutulması için Sezar Dosyası'ndaki engellerin kalktığı belirtiliyor. Eski Büyükelçi Stephen Rapp, bu sorumluların bir gün hesap vereceğini açıkladı.

Suriyelilerin Acısı

Şam'ın Merce Meydanı'na astıkları ilanlarla yakınlarını arayan Suriyelilerin durumu dikkat çekti. Kaybolan binlerce mahkumun nerede olduğu bilinmiyor.

Thorpe'den Sert Açıklamalar

Avustralya’da Aborjin aktivist Thorpe, Netanyahu'nun eski danışmanına açtığı dava hakkında, "Bu, Filistin'de soykırım olduğunu kabul etmemek için kör olmak gerektiğinin açık bir örneği" dedi.

Türkiye Ekonomisi Üzerine Öngörüler

İTO Başkanı Avdagiç, Trump sonrası dönemde Türkiye’nin rekabet gücünün artacağını öngördü. Ayrıca, ihracatta artış beklentilerini paylaştı.

Yılbaşı Alışverişi Hareketliliği

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı alışverişlerinde giyim ve gıda gibi ürünlere büyük ilgi olduğunu açıkladı.

Faiz İndiriminde Beklentiler

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası Fed’in 2025’te faiz indirim döngüsünde geri adım atabileceğini öne sürüyor.

Lüferin Göç Rotası İzleniyor

Türkiye, Avrupa denizlerindeki sucul canlıları izlemeye yönelik bir proje başlattı.

Güreşçilerden Başarı ve Hayal Kırıklığı

2024 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 17 madalya kazanarak başarı elde eden Türkiye, Olimpiyatlarda ise beklentileri karşılayamadı.

Eski Süper Lig Takımları Zor Günler Geçiriyor

Profesyonel liglerde mücadele eden eski Süper Lig takımları, ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor.

Milli Kadın Güreşçiler Hedefe Kilitleniyor

Edirne TOHM'da hazırlıklarını sürdüren milli kadın güreşçiler, olimpiyat için çalışmalarını sürdürüyor.