Ebrar Sitesi E Blok Davası: Sanıklar Hakim Karşısında

Ebrar Sitesi E Blok'un Yıkılmasına Dair Yargılama Başladı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremler sonrasında 84 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi E Blok ile ilgili davanın duruşması, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanıkların Duruşmaya Katılımı

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde düzenlenen duruşmaya, başka davalardan tutuklu bulunan sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandılar. Diğer tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan sanıklar arasında Mehmet Akif Ö. ve Mustafa T. bulunuyor.

Sanıkların İddiaları

Sanıklardan Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi E Blok'un statik projesinin sorumlusunun 25 Mart'ta vefat eden Mehmet Akif Özgüler olduğunu, tadilat ruhsatındaki statik fenni mesulün ise Murat G. olduğunu ifade etti. Atilla Öz, projelerin kooperatif aracılığıyla inşa edildiğini ve kendisinin yalnızca kooperatif üyeliği yaptığını belirterek, üzerine atılan suçlamaları reddetti. Ahmet D. ise Ebrar Sitesi E Blok ile hiçbir ilişkisi olmadığını savunarak, kooperatif toplantılarına katılmadığını belirtti.

Mahkeme Kararı ve İddianame Süreci

Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşma 6 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.