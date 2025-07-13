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Ebru Yaşar Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ebru Yaşar, 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında Van'da hayranlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 01:07
Ebru Yaşar Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Ebru Yaşar, Van'da Coşkulu Bir Konser Gerçekleştirdi

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında Van'da sahne aldı.

Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleşen konserde, sanatçı sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu.

Yoğun İlgi

Yaklaşık 2 saat süren konserine farklı yaş gruplarından birçok müziksever katıldı. Hayranlarıyla bir araya gelen Yaşar, 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' ve 'Kafamın İçi' gibi popüler eserlerini seslendirdi.

Parkı dolduran kalabalık, Yaşar’ın performansıyla eğlenceli anlar yaşadı ve coşkuyla şarkılara eşlik etti.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu...

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu...

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

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