Ece Gürel'in Arkadaşı İfade Verdi: İş Problemleri Sıkıntı Nedeniydi

Ece Gürel'in kaybolması sonrası arkadaşı, ifadesinde iş yerindeki problemlerden bahsetti. Gürel, Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulundu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:47
Ece Gürel'in Arkadaşı İfade Verdi: İş Problemleri Sıkıntı Nedeniydi

Ece Gürel'in Gizemli Vefatı: Arkadaşından Çarpıcı Açıklamalar

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in arkadaşı Özge A.Ö, emniyette ifade verdi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gürel'in Londra'dan tanıştığı arkadaşı Özge A.Ö'nün bilgisine başvurdu.

İş Problemleri ve Sıkıntılar

Özge A.Ö, Ece Gürel'in normalde oldukça neşeli bir kişi olduğunu belirtti. Arkadaşının iş yerinde yaşadığı bazı problemleri kendisine aktardığını ifade eden Özge A.Ö, “İş yerindekilerin ondan tuvalet temizlemesini ve kahve servisi yapmasını istemesi canını sıkıyordu” şeklinde konuştu.

Arkadaşının İlgi Alanları

Ayrıca, Özge A.Ö, Ece Gürel'in cadılık eğitimi alıp almadığı hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını, ancak astrononomi ile ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Kayıp İhbarı ve Arama Çalışmaları

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden çıkarken Belgrad Ormanı4 Mart tarihinde ormanda bulundu.

Hayatını Kaybetti

Arama çalışmaları sonucunda Gürel, bulunduğu yerden 1.15 civarında Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Gürel'in cenazesi, 7 Mart tarihinde Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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